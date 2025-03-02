الحج 2025.. 10 شروط عاجلة من السياحة لضمان سلامة الحجاج

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا جديدًا يحمل رقم (67) لسنة 2025، يتضمن الضوابط والمعايير الخاصة بتشغيل المركبات السياحية خلال موسم الحج 1446 هـ. وأكدت الغرفة أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال أداء المناسك.

ضوابط تشغيل المركبات السياحية في موسم الحج 1446 هـ

وبحسب خطاب حصل "مصراوي" على نسخة منه، جاءت الضوابط كما يلي:

ألا يزيد عمر المركبة على 2018.

التأكد من حصول المركبات على التصريح السياحي الصادر من وزارة السياحة والآثار.

أن تكون المركبة مرخصة سياحيًا وصالحة فنيًا بموجب فحص من إحدى الجهات المعتمدة.

تغيير زيت المحرك قبل السفر، مع التأكد من صلاحية جميع الأجهزة مثل محدد السرعة ونظام الـ GPS.

الالتزام بفحص المركبة قبل الرحلة وبعد عودتها لضمان سلامتها.

توفير سائقين حاصلين على رخصة قيادة مهنية سارية، وعدم وجود مخالفات مرورية جسيمة.

الالتزام بتوفير عدد (2) كرسي لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

حظر الحصول على أي رسوم إضافية من الحجاج خارج التكلفة المعلنة.

تخصيص مشرف لكل مجموعة حجاج لضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية.

متابعة عمليات الحج والعُمرة وتقديم تقارير دورية لكل مرحلة من مراحل الرحلة.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات متميزة للحجاج، مشددةً على ضرورة التزام الشركات بها لضمان نجاح موسم الحج وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع الحجاج.

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