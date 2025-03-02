تدريب أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إن البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء الذي انطلقت فاعلياتها منذ ١٨ فبراير ٢٠٢٥ سوف يستمر خلال الأسابيع المقبلة، وهدفه تدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية.

ونوهت الشركة بأن البرنامج سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة؛ خصوصًا أن المتدربين سيكونون خط الدفاع الأول؛ لتحسين نسب الفقد ومقاومة جريمة سرقة الكهرباء، وهي المشكلة التي تكبد القطاع سرقات بمليارات الجنيهات سنويًّا وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأفادت الشركة بالمزايا التي ستعود على المواطنين من تلك الدورات والمبادرات؛ إذ سيسهم ذلك في تقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين؛ خصوصًا أن المتدربين سيكونون مؤهلين للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء، مما يضمن أن كل مواطن يحصل على حقه من الكهرباء من غير ما يتأثر بالسلب من سارقي الكهرباء.

وتضمن البرنامج ندوة توعوية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء، بما يضمن دقة المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام، على أن يتم خلالها إجراء تدريب عملي على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء، والتعامل معها، مع عرض فيديوهات لحالات سرقة تم ضبطها بالفعل، وتتضمن أيضًا محاضرات عن المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربي، بالإضافة أيضًا إلى التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر، مع تأكيد تنمية مهارات التواصل والقيادة وأخلاقيات العمل (الحوكمة والنزاهة والشفافية).

وبحسب بيان، يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، فاعليات إطلاق البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي، بشركات توزيع الكهرباء التي انطلقت فاعلياتها منذ ١٨ فبراير ٢٠٢٥، بمركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ حيث تم الانتهاء من تدريب ٧٢ مأمورًا في المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.