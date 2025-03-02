12 صورة ترصد إخلاء شارعين بالموسكي من الباعة الجائلين تمهيدًا لتطويرهما

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء أعمال إخلاء شارعي الجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، بحي الموسكي، ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة المباني بها.

رافق المحافظ، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وقيادات مديرية أمن القاهرة، ومصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة الباعة بعد انتهاء أعمال التطوير التي تتم وفقًا للنموذج الذي اعتمدته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع.

وتتضمن أعمال التطوير عمل 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلًا من الفرشة التي كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير، عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة المرافق والخدمات بها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

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