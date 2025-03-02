نائب محافظ القاهرة يتابع إنهاء ملفات التصالح وخدمات المركز التكنولوجي بالمعادي

كتب- محمد نصار:

أكد أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة تواجد رؤساء الأحياء يوميًا بالمراكز التكنولوجية، ورفع مستويات المتابعة مع تيسير إجراءات التصالح على المواطنين وتكثيف الرقابة لضمان جودة الخدمات طبقًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

جاءت هذه التوجيهات خلال جولة تفقدية في ثاني أيام رمضان لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح والطلبات المقدمة من المواطنين الخاصة به بالمركز التكنولوجي بحي المعادي إلى جانب متابعة مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.

وقد وجه نائب المحافظ، بسرعة تنظيم الملفات وزيادة معدل الإنجاز بها تسهيلًا على المواطنين من خلال تقديم كل أشكال الدعم والشرح المفصل والتواصل الدائم لاستكمال إجراءات التصالح.

وشدد على أن الدولة المصرية قدمت الكثير من التسهيلات لتشجيع المواطنين على استكمال وتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مع تكثيف حملات التوعية.

وخلال جولته، حرص نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين الذي تصادف وجودهم بالمركز للحصول على خدماتهم المختلفة وبحث آليات حلها، مؤكدًا الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم، وحل مشاكلهم في إطار القانون.

وشدد على الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من فحص هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم باعتبار خدمة المواطنين هدف ومهمة العمل داخل المنطقة الجنوبية والمحافظة.

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