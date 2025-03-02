رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة

نشأت على

أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 18 تقريرا من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وأحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى، بشأن تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها.

وتتضمن الإحالات تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تضمين التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتقدم المحرز فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

كما تتضمن إحالات مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلى رصيف رقم (۲)، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، بشأن إحلال وتجديد طريق الأقصر - الوادي الجديد الصحراوي، وإحلال وتجديد طريق باريس - مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وتتضمن الإحالات، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها.

كما أحال مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة.

كما تتضمن الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.

وكذلك أحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي - محافظة الإسماعيلية.

وأحال مجلس الشيوخ، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن إنشاء مستشفى سفاجا الجديد، والنواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات.

وأحال الشيوخ كذلك طلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية محافظة قنا.

كما تتضمن الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية.

كما يتم إحالة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية، والنائب رامي جلال، بشأن توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامي، وكذلك تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي.

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