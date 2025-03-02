وزير الصحة يقرر صرف مكافأة لمدير مستشفى الهلال لانتظام العمل

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كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صرف مكافأة لمدير مستشفى الهلال الأحمر برمسيس، الدكتور أيمن خلاف؛ نظرًا لما تم رصده من انتظام منظومة العمل.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة مستشفى الهلال بالقاهرة، في زيارة مفاجئة أمس السبت، ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، تفقد الوزير قسم رعاية الطوارئ، ومتابعة سير العمل، كما حرص على التحدث مع المرضى، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بسرعة إنجاز كافة العمليات الجراحية، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد "عبدالغفار" بانتظام سير العمل بالمستشفى، موجهًا بصرف مكافأة لمدير المستشفى، كما تابع جولته بتفقد قسم العلاج الطبيعي، موجهًا بمراجعة الأجهزة وتوفير أي احتياجات، كما وجه باستكمال أعمال التطوير في باقي طوابق المستشفى.

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