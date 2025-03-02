"الزراعة": 54 ندوة إرشادية وتوعوية في 23 محافظة والتعريف بأساليب الري الحديث

كتب- أحمد السعداوي:

قامت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي برئاسة د.أمل إسماعيل، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإرشادية خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف العمل الإرشادي والوجود الميداني مع المزارعين، وتحت إشراف ومتابعة د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة د.علاء عزوز، والمعاهد البحثية والمعامل المركزية لمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة.

وشملت الأنشطة الإرشادية التالي:

أولًا: في مجال النهوض بمحصول القمح؛ حيث تم تنفيذ 30 ندوة إرشادية في 15 محافظة (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية- المنوفية- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- الجيزة- القليوبية- بني سويف- قنا- الوادي الجديد- الفيوم)، بحضور 450 مزارعًا.

تنفيذ 9 مدارس حقلية في 9 محافظات (الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- البحيرة- كفر الشيخ- الغربية- الدقهلية- السويس)، بحضور 135 مزارعًا.

ثانيًا: في مجال تطوير الري الحقلي؛ حيث تم تنفيذ 24 ندوة توعوية حول أهمية تطهير المساقي والمراوي في 8 محافظات (الفيوم- المنيا- سوهاج- الأقصر- كفر الشيخ- الغربية- الشرقية- دمياط)، بحضور 360 مزارعًا.

ثالثًا: في مجال النهوض بمحصول بنجر السكر، تم تنفيذ 6 أيام حقلية في 6 محافظات (القليوبية- الدقهلية- الغربية- بورسعيد- الشرقية- البحيرة)، بحضور 90 مزارعًا.

رابعًا: في مجال النهوض بمحصول البصل تم تنفيذ 4 أيام حقلية في محافظتي القليوبية وسوهاج، بحضور 60 مزارعًا.

خامسًا: في مجال النهوض بمحصول الكتان، متابعة تنفيذ 3 أيام حقلية في محافظتي الدقهلية والنوبارية، بحضور 60 مزارعًا.

سادسًا: في مجال التكثيف المحصولي تم تنفيذ 6 أيام حقلية في 3 محافظات (كفر الشيخ- سوهاج- القليوبية)، بحضور 90 مزارعًا.

سابعًا: في مجال البرامج الإذاعية والتليفزيونية؛ حيث تتم المشاركة الدورية في إعداد الفقرة الزراعية ببرنامج "خير بلدنا"، والذي يُذاع على إذاعة صوت القاهرة الكبرى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 3:15 إلى 4:00 مساءً.

ثامنًا: في مجال المتابعة الميدانية؛ يقوم المرشدون الزراعيون والإخصائيون تحت إشراف مديري الإرشاد الزراعي بالمحافظات، بمتابعة الأنشطة الزراعية المختلفة، ورصد أية مشكلات تواجه المزارعين سواء في النباتات أو الحيوانات، وإرسالها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول علمية مناسبة، مع إعداد تقرير شهري عنها.

تاسعًا: في مجال المراكز الإرشادية بالتعاون مع الأستاذ الدكتور ياسر حيمري المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية ومدير معهد بحوث الإرشاد والتنمية الريفية تم تنفيذ 673 ندوة إرشادية في مجالات متنوعة، بحضور 10095 مزارعًا بالمراكز الإرشادية المنتشرة في مختلف المحافظات.

عاشرًا: في مجال مجلة الإرشاد الزراعي؛ جار الانتهاء من طباعة وإصدار عدد مارس/ أبريل 2025.. وجارٍ إعداد وتجهيز عدد مايو/ يونيو 2025.

حادي عشر: في مجال النشرات الإرشادية؛ جارٍ إعداد وتجهيز نشرة القطن المصري 2025 تمهيدًا للطباعة، وجارٍ إعداد وتجهيز نشرة زهرة الشمس وتحميلها على المحاصيل الأخرى تمهيدًا للطباعة..

وتؤكد الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية استمرار جهودها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والاعتماد على أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.