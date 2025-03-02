إزالات المطرية.. كشوف تعويضات منطقة الجبانات 2 وموعد صرف المستحقات

"سلامة الغذاء": 256 ألف طن رسالة غذائية مُصدرة.. والسودان ولبنان على رأس

كتب- محمد نصار:

يواصل حي المطرية، صرف التعويضات القانونية المستحقة للمواطنين المتضررين من أعمال إزالة إزالة المباني بمنطقة الجبانات 2 بنطاق الحي.

وأصدر حي المطرية، قائمة جديدة بأسماء المستحقين لصرف التعويضات، على أن يتوجهوا إلى مكتب بريد شرجة مريم لصرف مستحقاتهم المالية يومي الأربعاء 5 والخميس 6 مارس الجاري.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تطوير المنطقة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وفتح محاور مرورية جديدة لتيسير حركة المواطنين.

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