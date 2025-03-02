"اتضايقت جدًا".. عمرو أديب يعلق على ظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي

كتب- أحمد جمعة:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تواجد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في إعلان ستاد النادي الأهلي الجديد.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد: "بصراحة اتضايقت جدًا إن إعلان الأهلي فيه لاعيبة تانية غير أبو تريكة، لأنه بصراحة كفاية، أصل تاريخ النادي مفيهوش أسامي عايشة أو راحلة تنفع للإعلان، هو النجم الوحيد اللي يفتح الإعلان ويقفله، حاجة تشرف فعلًا".

وأضاف: "مبروك الاستاد، ومبروك أبو تريكة عليكم وعلى مصر، هو ده مقام الأهلي الصحيح!".

بصراحه اتضايقت جدا ان اعلان الاهلى فيه لاعيبه تانيه غير ابوتريكه ، لانه بصراحه كفايه ، اصل تاريخ النادى مفيهوش اسامى عايشه او راحله تنفع للاعلان ، هو النجم الوحيد اللى يفتح الاعلان ويقفله حاجه تشرف فعلا ، مبروك الاستاد ومبروك ابوتريكه عليكو وعلى مصر هو ده مقام الاهلى صحيح ! — Amr Adib (@Amradib) March 2, 2025

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، فيديو ترويجي لاستاد الأهلي الجديد، بتواجد العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين، والتي يأتي على رأسهم محمد أبو تريكة.

وظهر التونسي علي معلول، ووليد صلاح الدين، وسيد عبدالحفيظ، وأسامة حسني، ومحمد بركات، ومحمد الشناوي، ووليد سليمان، وعماد متعب، ومصطفى عبده، والأنجولي جيلبيرتو.

كما ظهر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، وعبد العزيز عبد الشافي.

وخلال الفيديو ظهر بعض أسماء شهداء النادي الأهلي، مثل كريم جونيور وكريم خزام، بالإضافة إلى الراحل العامري فاروق، ظهرت أيضًا والدة محمد عبد الوهاب.

واختتم الفيديو محمد أبو تريكة قائلًا: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي".

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