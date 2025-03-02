"سلامة الغذاء": 256 ألف طن رسالة غذائية مُصدرة.. والسودان ولبنان على رأس المستوردين

كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن لعام 2025، عن الفترة من 22 إلى 28 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتسجيل 35 مصنعًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 62 زيارة، وتم تسجيل 18 منشأة، كما أصدرت الإدارة 3932 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1897 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5320 رسالة بكمية تقارب 256 ألف طن لصالح 1670 شركة مصدرة، تضمنت 620 صنفًا من الخضراوات والفواكه والدقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة

وما زالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 52 ألف طن، تليها الخضراوات المشكلة المجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 7 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنفًا بكمية تقارب 90 ألف طن.

كما ما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 61 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 31 صنفًا بكمية تقارب 77 ألف طن.

وشكلت السودان ولبنان وروسيا والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، وذلك من إجمالي 177 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 870 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 810 رسائل، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 735 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 920 شهادة صحية من قِبَل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1880 رسالة بكمية تقارب 400 ألف طن لصالح 883 شركة مستوردة، تنوعت بين 235 صنفًا من القمح، وفول الصويا، والزيوت المتنوعة. ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا، وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه، بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة، الذي احتل المركز الثاني بـ 382 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 292 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 963 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 441 رسالة، في حين تم إجراء محضر إثبات حالة لـ 92 رسالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات. كما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 129 مستوردًا.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 86 منتجًا و16 شركة، كما فحصت الإدارة 563 منتجًا جديدًا، وأصدرت 55 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات لمواقع تخزين القمح، بالإضافة إلى تنفيذ 3 زيارات تفتيشية على مضارب الأرز، وتم تسجيل منشأتين لتداول الأرز.

سلامة الغذاء تكشف عدد الشكاوى الواردة وطريقة التعامل معها

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 42 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة، وتشمل (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وتم غلق 14 شكوى، فيما يجري فحص 28 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 372 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات: سوهاج، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة، الشرقية، المنيا، ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية، للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم تسجيل 674 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 609 معاينات، واستوفت 490 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا، وأسيوط.

وتم تسجيل 9 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1241 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 120 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 1149 منشأة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم تنفيذ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات: المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، والغربية.

أما فيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم تنفيذ 65 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، بورسعيد، الفيوم، الإسماعيلية، وأسوان.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا، والغربية، فيما تم تسجيل 4 وحدات طعام في محافظات: القاهرة، القليوبية، سوهاج، وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 472 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة لتصنيع المغلفات الطبيعية الحيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز، وتم تجديد تسجيل 22 مركب صيد لدى الهيئة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

مع حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 115 منشأة غذائية، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وهي: (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، وسمنود). وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر، و300 كجم من الكاتشب والمايونيز منتهيي الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع درجة الوعي العام وتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 19 منشأة غذائية، وتوجيه القائمين عليها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات التصحيحية. وبناءً على تلك التوجيهات، تم تسجيل 17 منشأة غذائية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، منها: مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تقدر كميتها بـ 600 كجم (أسماك، عطارة، زبيب). وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، كما تم الإشراف على توريد اللحوم والدواجن لمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة، بالتعاون مع (الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، والديوان العام بالمحافظة)، وشملت الحملات التفتيش على 56 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة دمياط، وأسفرت عن إعدام 277 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وذلك طبقًا للإجراءات المتبعة.

أما في محافظة الدقهلية، فقد نفذ فرع سلامة الغذاء 17 حملة تفتيشية، بعضها مشترك مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك). وتم المرور على 110 منشآت غذائية في عدة مراكز وقرى بالمحافظة، منها: (ميت غمر، تمى الأمديد، المنصورة، طلخا، شربين، ودكرنس). وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى بدت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية.

كما قام فرع الهيئة بمحافظة أسوان بتنفيذ حملة تفتيشية، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، حيث تم توعية أصحابها بأهمية تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز المراغة، وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على 23 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، أخميم، المراغة)، وأسفرت عن إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى توجيه المنشآت الغذائية غير المسجلة بضرورة التسجيل في الهيئة واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع سلامة الغذاء حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية تظهر عليها علامات الفساد، شملت (لحوم، دواجن، كبدة، مكسرات، أرز أبيض، دهون حيوانية، وغيرها). كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي محافظة الإسكندرية، نفذ فرع الهيئة عدة حملات تفتيشية موسعة، تم خلالها المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير خواصها الطبيعية، مثل (دواجن، لانشون، جبن، خبز). كما تم التفتيش على المنشآت الغذائية المتخصصة في بيع منتجات ياميش رمضان، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى توجيه القائمين على تلك المنشآت بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات، مع أخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة.

وفي محافظة الشرقية، نفذ فرع سلامة الغذاء خمس حملات تفتيشية شملت المرور على 65 منشأة غذائية، حيث تم التأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية ومنتجات ياميش رمضان. كما شارك الفرع في حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين بالمحافظة، وتم توجيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

أما في محافظة بورسعيد، فقد نفذ فرع الهيئة حملات تفتيشية موسعة شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة التي ظهرت عليها تغيرات في الخواص الطبيعية، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قام الفرع بشن عدة حملات تفتيشية على معارض "أهلًا رمضان"، للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

اقرأ أيضًا:

مواعيد عمل الوحدات الصحية ومراكز فاكسيرا للتطعيمات في رمضان

تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة