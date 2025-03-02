"الإسعاف" تُلزم العاملين بقرارات جديدة.. حظر الإكراميات والتواجد بالمقاهي بالزي

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من التعليمات "التنظيمية" لأطقمها العاملة، في إطار حرصها على الحفاظ على جودة الخدمات الإسعافية المقدمة من أسطول سيارات هيئة الإسعاف بمختلف فروعها.

وبحسب منشور رسمي أصدره رئيس قطاع العمليات والتشغيل الدكتور أحمد العزب، وحصل عليه مصراوي، فإن تلك التعليمات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط المطلوب حرصا على صورة الهيئة والأطقم الإسعافية أمام المنتفعين من المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

وشمل المنشور، عددًا من التعليمات التنظيمية للعاملين على سيارات الإسعاف، تشمل:

* ارتداء الزي الرسمي كاملاً دون إهمال أو تجاوزات وحسن المظهر ولباقة التحدث مع الجمهور.

* ممنوع منعاً باتاً تواجد أي متعلقات شخصية تخص أي من العاملين على سيارة الإسعاف أو غيرهم بالكابينة الخلفية فهي خاصة بالمرضى والمصابين فقط

* سيارة الإسعاف والطاقم العامل عليها في حالة استعداد قصوى من بداية النوبتجية وحتى انتهائها وحضور البديل السرعة الاستجابة لأي بلاغ في أي وقت.

* فيما يخص التسليم التسليم والتسلم بين كل مناوبة، يتم إثبات الحضور مع غرفة العمليات ودفتر أحوال السيارة

وتضمن المنشور 3 تعليمات موجهة إلى المسعفين، كالتالي:

* مراجعة تجهيزات السيارة والتأكد من وجودها وصلاحيتها للعمل ونظافتها وكذلك إتمام شحنها واختبارها وسلامة الوصلات الخاصة بها والإبلاغ الفوري عن أي أعطال وإثبات ذلك بدفتر الأحوال وإبلاغ مشرف القطاع ومسؤول الصيانة (الأجهزة الطبية).

* التأكد من وجود جميع الأدوية وتوافر الأكسجين والمستلزمات الطبية المدرجة والخاصة بسيارة الإسعاف والإبلاغ فوراً عن أي نواقص غير موجودة بالسيارة وسرعة استكمالها وإبلاغ مشرف القطاع ومسؤول الأدوية والمستلزمات

* مراجعة دفاتر السيارة المتاحة ودفتر أحوال السيارة دفتر تحصيل الرسوم.

وتعددت التعليمات الموجهة من الهيئة إلى السائقين لتتضمن عددًا من البنود، بما في ذلك:

* مراجعة جسم السيارة والتأكد من سلامته من أي خبطة أو حكة أو كسر أو نقرة بالزجاج أو المرايا الجانبية ومراجعة الفوانيس الأمامية والخلفية وسلامتها.

* التأكد من سلامة الأنوار والسارينة والفدارات.

* التأكد من وجود شنطة العدة والطفاية.

* التأكد من صلاحية الكاوتش وضبط ضغط الهواء به وتواجد الإستبن وسلامته.

* فحص مستوى الزيت وسوائل السيارة.

* فحص السيارة من أسفل والتأكد من سلامة جسم السيارة من أسفل.

* توافر الوقود بالسيارة وضع فول تانك والا يقل الوقود بالسيارة عن نصف التنك.

* الإبلاغ الفوري عن أي أعطال وإبلاغ مشرف القطاع ومسؤول السيارات وغرفة العمليات واثبات ذلك بدفتر الأحوال.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام طاقم السيارة (مقدم الخدمة الإسعافية سائق) بما تم التدريب عليه بالدورات التدريبية وما يستجد من تحديثات بالتدريب أثناء التعامل مع المرضى والمصابين من ساعة الوصول الى مكان البلاغ وحتى الوصول الى جهة النقل.

وحظر القرار تحرك السيارة من تمركزها لأي بلاغ إلا بعد إخطار غرفة العمليات واتباع تعليمات غرفة العمليات، وفي حالة رفض المريض أو المصاب للإجراء الطبي أو تحويله لأقرب مستشفى يتم إثبات ذلك كتابيا وأخذ إقرار برفض النقل يوقع عليه بنفسه أو أحد مرافقيه أقارب الدرجة الأولى.

وأشار القرار إلى أن سيارة الإسعاف والحفاظ على سلامتها ونظافتها مسئولية شخصية على طاقم سيارة الإسعاف المكلف بالعمل عليها.

وعلى سائق سيارة الإسعاف الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظروف، وارتداء حزام الأمان مع ترك مسافة الأمان بين سيارة الإسعاف والسيارات التي تسبقها في السير لتفادى أخطاء الغير، بحسب القرار.

وأكد ضرورة عدم الوقوف في منتصف أو جانب الطريق أثناء اسعاف خدمات الحوادث على الطرق والالتزام بالوقوف يمين الخط المستقيم على يمين الطريق أمام مكان الحادث وليس خلفه وتأمين وقوف سيارة الإسعاف وتشغيل الفنارات والانتظار بشكل مستمر حتى انتهاء الخدمة.

ولفت إلى التنبيه المشدد بعدم استعمال السائق للتليفون المحمول أثناء القيادة مع الالتزام بجميع تعليمات المرور والابلاغ عن أى تجاوزات في هذا الخصوص مسئولية المسعف، مع منع نهائياً التدخين داخل سيارة الإسعاف أو الأكل والشرب داخل السيارة.

وحظر القرار نهائياً استعمال سيارة الإسعاف في غير الأغراض المخصصة للخدمات الإسعافية او التحرك بها تحركات خاصة أو بدون معرفة العمليات.

وأشار إلى أن على طاقم السيارة الإبلاغ الفوري عن أي عطل طارئ أو تعرض السيارة لحادث فى أى وقت على مدار 24 الساعة الى غرفة العمليات ومشرف القطاع ومسئول السيارات إن أمكن واتخاذ كافة الإجراءات طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

وعلى مقدم الخدمة الإسعافية مراجعة الأدوية وكتابة مذكرة بالأدوية التي تبقى على تاريخ انتهاء صلاحيتها 6 أشهر وإبلاغ مشرف القطاع ومسؤول الأدوية، وغير مسموح نهائياً وجود أي أدوية منتهية الصلاحية.

وقال القرار إنه على مقدم الخدمة الاسعافية أن يكون مرافقا للمصاب أو المريض في الكابينة الخلفية، وعدم اصطحاب أكثر من مرافق واحد فقط بالكابينة الخلفية مع إثبات بيانات المرافق وإبلاغ غرفة العمليات، فضلا عن ضرورة سرعة استكمال جميع البيانات الخاصة بالمريض وتدوين ذلك بدفاتر السيارة وتسجيل متابعة العلامات الحيوية بكل دقة والابلاغ في حينه بواسطة السائق عن أي تطورات مفاجئة قد تحدث للمريض أو المصاب.

وحظر القرار نهائياً لأى من أطقم السيارات إعطاء أي بيانات أو معلومات أو صور أو التحدث عن الحوادث لأى جهة خارجية.

كما منع القرار بشكل بات النوم داخل السيارة أو "خلع الحذاء أثناء الخدمة"، مع منع وضع أى شئ على تابلوه السيارة أو تعليق أى شئ على المرآة في منتصف صالون السائق، ومنع وضع أى ملصقات داخل أو خارج السيارة.

كما شدد القرار على منع تشغيل تكيف السيارة وهي متوقفة الا في الضرورة القصوى، وعدم السير عكس الاتجاه نهائياً إلا في حالات الكوارث وبالتنسيق مع رجال الشرطة والمرور أو يتم حينها تشغيل إشارات الانتظار والسرينة واستخدام أنوار كشافات السيارة بشكل متبادل (تقليب الأنوار).

وأكد القرار حظر قبول أي هدايا أو إكراميات أو عمولة تحت أي مسمى نظير تقديم الخدمة الاسعافية، والمحافظة على أمانات المرضى والمصابين والمتوفين وتحرى الدقة في حصرها وتسليمها وابلاغ غرفة العمليات وعمل محضر ادارى بذلك سواء للتسليم الى الدرجة الأولى من الأقارب او الشرطة بالمستشفى أو كاتب الاستقبال.

وحظر القرار التواجد بزى الإسعاف بغير أماكن العمل مثل المقاهي، كما حظر السير بالزي الرسمي أثناء الراحة الأسبوعية.

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