الصحة تغلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" للتجميل بالنزهة لمخالفة اشتراطات التراخيص

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان عن غلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والواقعة في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعملها بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، بحسب بيان اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2004 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية. كما تبين أنه سبق صدور حكم بإغلاقها عام 2023، إلا أنه تم استئناف العمل بها دون الحصول على قرار من إدارة العلاج الحر، وهو ما يُعد مخالفة قانونية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة ومجهولة المصدر، وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى جهاز ليزر غير مرخص، لافتًا إلى وجود عمالة غير مؤهلة، كما تبين التخلص من النفايات بطرق غير آمنة.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إعادة غلق وتشميع العيادة، وتحرير محضر بفض الأختام وكسر الشمع الخاص بقرار الغلق السابق الصادر عام 2023 دون الرجوع إلى الجهات المختصة. كما أوضح أنه تم تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة، والتي تنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، بعضها غير مدون عليه بيانات تسجيل، مما يعني أنها لم تخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان صلاحيتها للاستخدام، وهو ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا "زكي" المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص مراكز وعيادات التجميل، والتأكد من حصول القائمين عليها على ترخيص مزاولة المهنة، قبل الشروع في أي إجراءات علاجية، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة.

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