متحدث الزراعة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

القاهرة- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، اليوم الأحد، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي وإدخاله في منظومة الإصلاحات الهيكلية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين.

وقال القرش ـ في مداخلة مع قناة ( إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إن الدولة وضعت الزراعة على رأس أولوياتها مما جعل القطاع الأكثر إنتاجا وأصبح لدينا وفرة في المنتجات وكثافة في المعروض في الأوقات التي يزداد الطلب عليها مثل شهر رمضان المبارك ، مضيفا أن هناك مجموعة كبيرة من منافذ وزارة الزراعة تغطي كل أنحاء الجمهورية، كما وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بشكل مباشر بتكثيف المعروضات داخل هذه المنافذ.

وأوضح أن الوزارة لديها أيضا منافذ متنقلة وهي تضم كل احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم، ويتم التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي لتصل إلى المناطق الأكثر احتياجا ، لافتا إلى أن متوسط أسعار السلع في المنافذ تقل بنسبة 20 إلى 30 % عن سعر السوق .