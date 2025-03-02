العظمى بالقاهرة 23.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

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تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وأشارت إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

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