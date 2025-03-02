محلل سياسي يوضح تداعيات المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي

كتب- حسن مرسي:

وصف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، المشادة الكلامية التي نشبت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنها "فضيحة علنية" غير مسبوقة في المشهد السياسي الدولي.

وخلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح شرقاوي أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها بين رئيس أمريكي ورئيس دولة حليفة، مما يشير إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وأشار شرقاوي إلى أن ترامب اقترح إنشاء صندوق أمريكي يتحكم في ثروات أوكرانيا، بحيث يتم بيعها عالميًا مقابل حصول كييف على نسبة من العائدات، مفسرًا هذه الخطوة بأنها محاولة من ترامب لاسترداد الأموال التي قدمتها واشنطن لدعم أوكرانيا.

ولفت شرقاوي إلى أن الرئيس الأوكراني كان يسعى خلال هذه المواجهة للظهور كضحية، بينما اعتبره ترامب رئيسًا غير شرعي، مشيرًا إلى أن ولايته قد انتهت من وجهة نظر ترامب.

وأضاف أن زيلينسكي حصل على وعود من الدول الأوروبية يصعب تنفيذها، مما يزيد من احتمالية خروجه من المشهد السياسي قريبًا.

وأكد شرقاوي أن بقاء زيلينسكي في منصبه قد يعرضه لتهديدات مباشرة، بما في ذلك استهداف محل إقامته، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى اغتياله، إذ يعتبره مجرد "دمية" في منصبه تساهم في إطالة أمد الحرب لصالح موسكو.