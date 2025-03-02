الخبير التقني محمد منعم يحذر: اختراق الواتساب ممكن بهذه الطرق؟

كتب- حسن مرسي:

قال محمد منعم، الخبير التقني، إن هناك عدة طرق يُمكن من خلالها اختراق تطبيق واتساب بكل سهولة، وذلك من قبل قراصنة المعلومات، موضحًا أن أول هذه الطرق تتم عبر التسجيل، حيث أنه إذا كان المخترق يعرف رقم الشخص المستهدف فقد يسعى جاهدًا للحصول على رمز التفعيل الذي يصل برسالة نصية SMS عبر تطبيق خاص يكون مُثبتًا سابقًا على جهاز الضحية ويخترق الرسائل النصية.

وأضاف "منعم"، أن الطريقة الثانية تكمن في اعتراض الرسائل من خلال شركة الاتصالات المنضم لها الشخص المستهدف، إذا لم تكن لديها أدوات الحماية الكافية، موضحًا أن هناك بعض التطبيقات التي قد يُثبتها المستخدم على جهازه، وتكون غير آمنة، ما يُتيح إمكانية الولوج إلى الهاتف الذكي للشخص المستهدف.

وأوضح أنه رغم التأكيد من قبل شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" على أن المحادثات والمكالمات مشفرة، إلا أنه نجحت شركة تجسس إسرائيلية في استهداف حسابات محددة ومحاولة اختراقها، ما يطرح عدة تساؤلات تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.