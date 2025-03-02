ننشر تقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر، إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة.

وأصت الدراسة، بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة 90% من كفاءتها الكلية 365 يومًا في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من 30 عامًا على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية 100 سنة، لاسيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي 5 سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.

وتابعت الدراسة: يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.

وأضافت، أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار 30 عامًا من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.

وتابعت: "في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة، إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.

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