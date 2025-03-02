اليوم.. مجلس الشيوخ يُحيل عددًا من الاقتراحات المقدمة من اللجان النوعية لتنفيذها

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إحالة عددًا من الاقتراحات برغبة التي انتهت اللجان النوعية من مناقشاتها، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجاءت أبرز الاقتراحات، المقرر استعراضها خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس و من النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي – محافظة الإسماعيلية" وكذلك تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن " إنشاء مستشفى سفاجا الجديد ومن النواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن “إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات".

أما تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن: "تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن "تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية" واقتراح من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية - محافظة قنا".

وتشمل أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن "دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية وتقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: النائب حسانين توفيق، بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية ومن النائب / رامي جلال، بشأن "توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامى". - "تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي.