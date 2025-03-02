لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

كتب- محمد صلاح:

يتبع المصريون العديد من التقاليد المتوارثة خلال شهر رمضان الكريم، والتي ينتج عنها زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الميكرويف والثلاجة والمكنسة الكهربائية والسخان وغيرها من الأجهزة من التيار نظرًا لتحضير الأطعمة المختلفة والحلويات والمقبلات وغيرها.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي عددًا من النصائح لتجنب ارتفاع الفاتورة خلال شهر رمضان والتي جاءت كالتالي:-

- عدم إنارة المصابيح في فترة النهار، ويفضل الاعتماد على ضوء الشمس كما يجب عدم ترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية ويفضل شراء اللمبات الموفرة للطاقة، وفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- استخدام المياه الساخنة أثناء غسل الملابس ويفضل استخدام المياه الباردة، ومن الضروري أيضا فصل الكهرباء عن الغسالة وغيرها من الأجهزة المنزلية حال عدم استخدام.

- لم تقتصر الخطوات التي تساعد على التقليل من استهلاك الكهرباء في شهر رمضان المبارك عند هذا الحد، ولكن من ضمنها عدم ترك باب الثلاجة مفتوحًا، لذلك من الضروري التأكد من غلق الباب جيدا لتنجب تسرب الهواء البارد من داخلها وأيضا دخول هواء ساخن إليها.

- يفضل أن يتم ترتيب الأطعمة جيدا في الفريزر وذلك من أجل تقليل خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة، كما أنها يفضل أن تكون ممتلئة تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.