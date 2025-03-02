معهد القطن يكشف تأثير هبوط الأسعار عالميًا على المساحات المزروعة

كتب- عمرو صالح:

أكد مصطفى عمارة المتحدث الرسمي باسم معهد القطن، أن هبوط أسعار القطن عالميًا سيؤثر بشكل سلبي على المساحة المقرر زراعتها خلال الموسم المقبل وذلك بسبب المشكلات المالية التي واجهها الفلاحين خلال توريدهم لمحصول العام الحالي.

وأضاف "عمارة"، في تصريحات لمصراوي، إن الحل الآمن والوحيد للمحافظة على المساحة المزروع من القطن والمقدرة بـ311 ألف فدان وعدم تعرضها للتقلص هي إعلان الدولة عن سعر عادل للشراء من الفلاحين قبل بدء الموسم وذلك في إطار بث الطمأنينة للمزارعين وعدم شعورهم بأي تعرض للخسارة.

وأشار إلى أن القطن المصري من أجود أنواع القطن ومطلوب عالميًا من قبل كافة الدول ويستحق أن يكون سعره أعلى.

يشار إلى أن الأقطان يتم زراعتها داخل المحافظات قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة، حيث يختلف سعر القنطار من محافظة إلى أخرى وفقاً للجودة ونقاء القطن.

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