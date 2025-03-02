تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 2 مارس وحتى الجمعة 7 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد اليوم الأحد والإثنين 3 مارس طقس دافيء نها على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على معظم الأنحاء بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري يوم الثلاثاء 4 مارس.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من الأربعاء 5 مارس وحتى الجمعة 7 مارس من المتوقع إنخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 4:2 درجات على أغلب الأنحاء يصحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

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