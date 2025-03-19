حدث في 8ساعات| تعليق حكومي على أنباء بيع بنك القاهرة وموعد صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تعليق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء التي ترددت مؤخرا على بيع بنك القاهرة

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

10 أمناء مساعدين للشئون الدينية والإسكان والبيئة والتعليم ب"الجبهة الوطنية"

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

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مدبولي: الأعمال الدرامية الرمضانية لا تعبر عن حقيقة الواقع المصري

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالتطرق إلى ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم.

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لماذا ميز الله بعض الأزمنة بعبادات معينة؟.. مفتي الجمهورية يجيب

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن هناك اختلافًا بين العلماء حول المقصود بالآية الكريمة: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، حيث يرى بعضهم أنها تشير إلى العشر الأواخر من رمضان، بينما يرى آخرون أنها تتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة، وهناك من جمع بين الرأيين.

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الحكومة تؤكد التزامها بتحمل فارق الإنخفاض في سعر القطن

أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على وضع إستراتيجية شاملة من شأنها أن تحفظ الحقوق المالية لمزارعي القطن وذلك بعد ترجع سعره العالمي .

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الوضع الاقتصادي وبيع بنك القاهرة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.

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رئيس وكالة الفضاء يكشف دور الاستشعار عن بعد لمواجهة التحديات البيئية

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، الدور الحيوي الذي يلعبه الاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على تطوير قدراتها في هذا المجال من خلال إطلاق الأقمار الصناعية المتخصصة وتطوير التطبيقات والبرامج التي تعزز الاستفادة من تقنيات الفضاء في مختلف المجالات.

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الحكومة تكشف عن موعد صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن موعد صرف الدعم العيني الإضافي على بطاقات التموين والذي يعد ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة قبل حلول شهر رمضان.

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وفد من الطائفة الإنجيليَّة يزور شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الفطر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن المناسبات الدينية تظهر المعدن الحقيقي الذي يمثل النسيج الوطني للمصريين، وهو الترابط والتضامن والتآلف الذي يجمع الجميع، ويحمي بلادنا ويصون أمنها واستقرارها.

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قومي المرأة: نسعى لدعم الأسرة المصرية وتعزيز بيئة آمنة للمرأة ومناهضة العنف ضدها

أكدت الدكتورة سلمى دوارة مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يسعى لدعم الأسرة المصرية من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب العمل على تعزيز بيئة آمنة للمرأة ومناهضة العنف ضدها.

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مدبولي يكشف تفاصيل تشكيل مجموعة متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل تشكيل مجموعة متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما.

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أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء التي ترددت مؤخرا على بيع بنك القاهرة.

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غرفة السياحة تحذر الشركات من تأخير إجراءات حجز الأراضي لموسم الحج

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا نهائيًا وأخيرًا للشركات السياحية المنفذة للحج، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات حجز الأراضي في المملكة العربية السعودية، قبل انتهاء المواعيد التي حددتها وزارة الحج والعمرة، لتجنب أي عقوبات أو مشكلات تعرقل سفر الحجاج المصريين.

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صور- وزير الدفاع يشارك مقاتلو القوات البحرية وجبة إفطار رمضان

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الإفطار بقيادة القوات البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تعلن موعد بداية الربيع (حرارة أعلى)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع على جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

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حركة تعيينات جديدة لقيادات بـ"شمال القاهرة" للكهرباء

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عددًا من قرارات التعيين على بعض الدرجات الوظيفية بقطاعات الشركة المختلفة.

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