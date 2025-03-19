10 أمناء مساعدين للشئون الدينية والإسكان والبيئة والتعليم ب"الجبهة الوطنية"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

وافق الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة على اختيار 25 أمينا مساعدا في 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل الأساسي للأمانات وبدء عملها بصورة مباشرة على الأرض، حيث تم اختيار نادر خزام وطارق الجمال وحسن درويش أمناء مساعدين في أمانة الإسكان والتنمية العمرانية التي يشغل الأمين العام بها الدكتور أحمد شلبي، كما تم اختيار الدكتور أسامة العبد والدكتور يوسف عامر والدكتور جابر طايع أمناء مساعدين في أمانة الشؤون الدينية التي يشغل منصب الامين العام فيها الدكتور شوقي علام، وفي أمانة البيئة والتنمية المستدامة تم اختيار الدكتور أيمن مختار وأحمد خليل أمينين مساعدين ويشغل الدكتور خالد فهمي منصب الأمين العام فيهاز

كما وقع الاختيار في أمانة التعليم، حل كريم عبد الرحمن والدكتور محمد عبد الرحمن في موقع الأمين المساعد، للأمانة التي يترأسها الدكتور عمرو بصيلة أمينا عاما.

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