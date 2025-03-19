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الحكومة تكشف عن موعد صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين

07:15 م الأربعاء 19 مارس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب-عمرو صالح:

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن موعد صرف الدعم العيني الإضافي على بطاقات التموين والذي يعد ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة قبل حلول شهر رمضان.

وقال كجوك إنه تم إتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على الأسئلة التي تشغل الشارع المصري.

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أحمد كجوك وزير المالية بطاقات التموين
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