قومي المرأة: نسعى لدعم الأسرة المصرية وتعزيز بيئة آمنة للمرأة ومناهضة العنف ضدها

القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة سلمى دوارة مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يسعى لدعم الأسرة المصرية من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب العمل على تعزيز بيئة آمنة للمرأة ومناهضة العنف ضدها.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمحافظة القليوبية لمتابعة الجهود المبذولة في هذا المجال، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والأستاذة شيرين بركات، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، إلى جانب هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، و إيف ساسنيرات، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

شملت الزيارة تفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى بنها الجامعي، بالإضافة إلى متابعة برنامج التعلم الحرفي الذي ينفذه المجلس القومي لدعم السيدات اللاتي تعرضن للعنف، كما تضمنت جولات ميدانية وجلسات تشاور وتوعية لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأشادت الدكتورة سلمى دوارة بتجربة وحدة المرأة الآمنة بجامعة بنها، مؤكدةً ضرورة تعميم هذه التجربة في الجامعات الأخرى، كما لفتت إلى أهمية "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات"، الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، باعتباره خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

والتقى وفد المجلس بالدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لمناقشة دور الجامعة في دعم قضايا المرأة، وتمت زيارة وحدة المرأة الآمنة، حيث اجتمع الوفد مع الفريق الطبي لمناقشة آليات تقديم الدعم الصحي والنفسي للنساء.

كما تم تنظيم جلسة تعريفية بالبرنامج المهني للضحايا من خلال فرع مكتب شكاوى المرأة بالقليوبية، إضافة إلى تفقد مركز التدريب المهني التابع للمجلس القومي للمرأة للتعرف على الخدمات المقدمة للناجيات من العنف.

وشملت الجولة الميدانية زيارة مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، حيث تفقد الحضور المشغل الخاص بالفرع وتعرفوا على أعمال السيدات والتدريبات التي يحصلن عليها، والتي تهدف إلى تعزيز قدراتهن الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

وفي هذا الصدد، استعرضت شيرين بركات، مقررة فرع المجلس بالقليوبية، جهود الفرع خلال عام 2024، التي شملت التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي، إضافة إلى برامج التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية والدعم للناجيات.

وفي ختام الزيارة ،أشادت سفيرة النرويج بالقاهرة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود التي تبذلها مصر لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الدعم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي.

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