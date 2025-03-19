مدبولي يكشف تفاصيل تشكيل مجموعة متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل تشكيل مجموعة متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما.

وقال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجان متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية ووضعها في نصبها المستحق خاصة بأن هناك تعليقات رصدت على الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم رمضان الحالي بأنها لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري.

وأوضح مدبولي أن اللجان التي سيتم تشكيلها ستضم خبراء ومتخصصين وأساتذة إعلام وشركات الإعلام بما فيهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بهدف الوصول لرؤية شاملة من شأنها أن تعزز الهوية المصرية وتضمن عدم تقييد لحرية الفكر والإبداع.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على الأسئلة التي تشغل الشارع المصري.

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