مدبولي: تشكيل مجموعة متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن صناعة الدراما، خلال حفل إفطار القوات المسلحة.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، مؤكدا أن بعض الأعمال الدرامية فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

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