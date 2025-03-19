أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء التي ترددت مؤخرا على بيع بنك القاهرة.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن كل الأنباء التي وردت في هذا الشأن غير صحيحة، وما يحدث حاليا هو وجود استشاري يعمل حاليا على فحص النافي للجهالة للبنك وهو عبارة عن تقييم للبنك، علشان نعرف قيمته وصلت كام.

وتابع رئيس الوزراء:"الناس اتكلمت وقالت ازاي تبيعوا بنك بمليارات، ودا ما حصلش، احنا أعلننا عن برنامج الطروحات واللي من ضمنه هيكون بنك القاهرة، وبعد ما الاستشاري هيخلص الفحص النافي للجهالة، هنشوف قيمة البنك كام، وهنطرح منه أد إيه بالتنسيق مع البنك المركزي.

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