غرفة السياحة تحذر الشركات من تأخير إجراءات حجز الأراضي لموسم الحج

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا نهائيًا وأخيرًا للشركات السياحية المنفذة للحج، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات حجز الأراضي في المملكة العربية السعودية، قبل انتهاء المواعيد التي حددتها وزارة الحج والعمرة، لتجنب أي عقوبات أو مشكلات تعرقل سفر الحجاج المصريين.

وأوضحت الغرفة في خطابها أن هناك تأخيرات ملحوظة من بعض الشركات في إنهاء الإجراءات اللازمة، مما قد يؤثر على التعاقدات مع السلطات السعودية، ويعرض الحجاج لمخاطر عدم استكمال الترتيبات اللازمة لموسم الحج.

وأكدت الغرفة أن الحد الأقصى لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة هو 48 ساعة فقط، مشددة على ضرورة الإسراع في سداد الفواتير الخاصة بحجز الأراضي وإتمام جميع التعاقدات.



وحذرت الغرفة من أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة من وزارة الحج والعمرة قد يؤدي إلى ضياع حقوق الحجاج وتعرض الشركات للمساءلة أمام الجهات المختصة.

ودعت جميع الشركات إلى الالتزام التام بتعليمات الوزارة لضمان نجاح الموسم وسهولة الإجراءات.

يأتي هذا الإخطار في إطار حرص الغرفة على تنظيم موسم الحج وضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على الموسم.

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