25 صورة بتفاصيل أكثر من 2000 فرصة عمل متاحة بـ51 شركة في 7 محافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

2036 فرصة عمل متاحة بـ51 شركة في 7 محافظات

وفقًا لبيان الوزارة، تلقت اليوم طلبات توظيف جديدة من 51 شركة بالقطاع الخاص في 7 محافظات، توفر 2036 فرصة عمل في مختلف التخصصات، منها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على فرص العمل متاح خلال شهر مارس 2025 عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف الدورية، التي تصدر كل 15 يومًا، تتضمن هذه المرة وظائف في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والشرقية، وتشمل تخصصات متنوعة، من بينها: أخصائي تسويق، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، محاسبون، أفراد أمن، سائقون، عمال إنتاج، وظائف إدارية، ومهن الفندقة والمطاعم، وغيرها.

كما أكد البيان أن النشرة تتضمن مجموعة وظائف مخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، والتزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث تُلزم المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة.

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