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تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تعلن موعد بداية الربيع (حرارة أعلى)

02:28 م الأربعاء 19 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع على جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت الهيئة أن فصل الربيع يعرف بتقلباته الحادة والسريعة كما أن مناخ فصل الربيع يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

وأشارت الهيئة، إلى أن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أن ربيع هذا العام يشهد ارتفاعا طفيفا في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1-2) درجة.

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