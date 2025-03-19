إعلان

حركة تعيينات جديدة لقيادات بـ"شمال القاهرة" للكهرباء

01:45 م الأربعاء 19 مارس 2025

المهندس حسام الدين عفيفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عددًا من قرارات التعيين على بعض الدرجات الوظيفية بقطاعات الشركة المختلفة.

وتضمنت القرارات كلًّا من:

- تعيين المهندس محمد سالم عبد العال، مهندس ممتاز بالدرجة الأولى بقطاع العدادات والدفع المسبق، لشغل موظيفة مدير عام الإدارة العامة للضبطية القضائية بالشركة.

- تعيين محمد سيف النصر إبراهيم مدير إدارة المتابعة ونظم المعلومات بقطاع الشؤون القانونية؛ لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود والتسجيل .

- تعيين المحاسبة سهير محمود محمد بسيوني، مدير عام حسابات الميزانية بقطاع الشؤون المالية؛ لشغل وظيفة رئيس قطاع التكاليف وحسابات المخازن بقطاعات الشؤون المالية.

- تعيين المهندس محمد رمضان أبو الحسن علي، بالإدارة العامة للورش الإنتاجية؛ لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للورش الإنتاجية بقطاعات الشؤون الفنية بالشركة.

اقرأ أيضًا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حسام الدين عفيفي شمال القاهرة للكهرباء حركة تعيينات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟