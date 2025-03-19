حركة تعيينات جديدة لقيادات بـ"شمال القاهرة" للكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عددًا من قرارات التعيين على بعض الدرجات الوظيفية بقطاعات الشركة المختلفة.
وتضمنت القرارات كلًّا من:
- تعيين المهندس محمد سالم عبد العال، مهندس ممتاز بالدرجة الأولى بقطاع العدادات والدفع المسبق، لشغل موظيفة مدير عام الإدارة العامة للضبطية القضائية بالشركة.
- تعيين محمد سيف النصر إبراهيم مدير إدارة المتابعة ونظم المعلومات بقطاع الشؤون القانونية؛ لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود والتسجيل .
- تعيين المحاسبة سهير محمود محمد بسيوني، مدير عام حسابات الميزانية بقطاع الشؤون المالية؛ لشغل وظيفة رئيس قطاع التكاليف وحسابات المخازن بقطاعات الشؤون المالية.
- تعيين المهندس محمد رمضان أبو الحسن علي، بالإدارة العامة للورش الإنتاجية؛ لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للورش الإنتاجية بقطاعات الشؤون الفنية بالشركة.
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