الدكتور محمد نصر الدين دمير رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية وهند حنفي نائبًأ

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية في أولى جلساته، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أعضاء المجلس.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضح أن مصر بدأت بأربع جامعات أهلية (جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية)، ثم بدأت الدراسة في أربع جامعات أهلية دولية وهي (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة) كما تم إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، فبدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية وهي (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية).

كما أنه جارٍ إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية ليصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة أهلية.

وأضاف عاشور أن هذا التطور في إنشاء الجامعات الأهلية تحقق من خلال الدعم الهائل الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء هذه الجامعات، من أجل تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، من خلال برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية العالمية وتعزز الشراكة مع قطاع الصناعة، موضحًا أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية قائمة على التكامل والتعاون.

وأشار الوزير إلى ما حققته الجامعات الأهلية من نجاحات، حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم العالي، ونالت ثقة كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الإقبال المتزايد من الطلاب على الجامعات الأهلية يعكس ثقتهم في جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ومن جانبه قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، عرضًا تقديميًا حول أنشطة جامعة الإسكندرية الأهلية، ومدى التزامها بمعايير الجودة الدولية، مستعرضًا إستراتيجيتها ورؤيتها نحو تدويل التعليم وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات والمعاهد البحثية العالمية المتميزة، والتعاون الدولي مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعة تُعد مشروع طموح يعكس رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز دور البحث العلمي.

وأضاف الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن جامعة الإسكندرية الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مزودة بأحدث النظم التعليمية العالمية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

وأشار إلى أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة المتطلبات الجديدة في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، وذلك لتلبية وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد مؤسسات التعليم العالي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، بما يعزز تنافسية التعليم العالي المصري على مستوى المنطقة.

وقد تم اختيار الدكتور محمد نصر الدين دمير، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية بالتزكية، كما تم اختيار الدكتورة هند محمد حنفي نائبًا لرئيس مجلس أمناء الجامعة.

حضر الاجتماع، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية (أون لاين)، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتور محمد نصر الدين دمير رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة هند محمد حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور حسن شفيق رئيس جامعة إيست لندن البريطانية (أون لاين)، الدكتور هاني عبدالقادر هجرس مدير مركز الذكاء الاصطناعي جامعة إيسكس البريطانية ( أون لاين)، والدكتورة ديانا فيكتور الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية (أون لاين)، والدكتور وائل نبيل رئيس جامعة بيروت العربية، الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف المتوسط، الأستاذ محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس مجدي بدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس السابق ورئيس مجلس ادارة شركة أيبكس.

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