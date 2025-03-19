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توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء بـ4 محافظات.. وتوجيه عاجل للمواطنين

01:10 م الأربعاء 19 مارس 2025

كارت شحن عداد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز الخدمة والشحن الإلكتروني الخارجي وذلك بدءا من الساعة الـ ١٠ مساء الخميس حتى الـ١٠ صباح يوم الجمعة.

وأهابت الشركة في بيان لعملائها بمحافظات "الدقهلية - المنصورة - كفر الشيخ - دمياط"، اتخاذ الحيطة والحذر وشحن الكروت لتلاشي حدوث أي انقطاعات أو شكاوى من الشحن أثناء الفترة المعلن.

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