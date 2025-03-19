بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة تطوير المجازر وتأخر تسليم وحدات سكنية بالتجمع

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام ۲۰۰۹، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها، فضلًا عن جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ ٥٠٠ جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و٥٠٠٠ جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب بشأن متابعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازر، فضلًا عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث

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