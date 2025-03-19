رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. فرص العمل في الأردن والتقديم لمدة 4 أيام

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على 29 فرصة عمل للعمالة الفنية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجالات صناعة الزجاج، وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار الاتفاق مع وزير العمل الأردني د. خالد البكار، ضمن جهود استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين، بهدف تسهيل استقدام العمالة المصرية إلى الأردن، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وأكد جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

تفاصيل الوظائف المتاحة

من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي في الأردن، برئاسة المستشار محمود فهمي، وتشمل:

6 عمال إنتاج صناعي في مجال صناعة الزجاج، بخبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش، وشطف ويولي، وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج، وماكينة برم ومربع. (السن: 30-35 عامًا، المؤهل: دبلوم متوسط، الراتب: 290-350 دينارًا أردنيًا "يعادل 25 ألف جنيه مصري".

20 عامل إنتاج صناعي في مجال صهر الحديد، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، مع القدرة على تحمل ضغط العمل. (السن: 18-45 عامًا، الراتب: 290-350 دينارًا أردنيًا).

2 عامل إنتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية، بخبرة 3 سنوات في تشغيل ماكينة فيلم وماكينة قص. (السن: 30-40 عامًا، الراتب: 290 دينارًا أردنيًا).

رابط التقديم وموعد انتهاء التقديم

وأوضحت هبة أحمد أن التقديم متاح لمدة 4 أيام فقط، بدءًا من اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 وحتى السبت 22 مارس 2025، عبر الرابط التالي: هنا