وزير الزراعة أمام مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين- الأفارقة: ملتزمون بدعم وتدريب الأشقاء

كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الملف الإفريقي يلقى اهتمامَ القيادة السياسية؛ لدعم العلاقات مع دول القارة السمراء في جميع المجالات، مؤكدًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة فاروق أمام الاحتفال السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين- الأفارقة، بحضور

د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، وبعض السفراء وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركة ممثلين عن 40 دولة إفريقية ورجال الأعمال والاستثمار.

وقال فاروق إنه يمكن لمصر أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التعاون الزراعي مع إفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا الإفريقية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى القائمين على جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مثمنًا دورها كمنصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية العلاقات المصرية- الإفريقية والتي تعتبر همزة الوصل بين الحكومة ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وأكد د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحضور والمشاركة الكبيرة للوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية يبث الطموح نحو تحقيق التعاون بين القطاع الخاص المصري والإفريقي ويعكس توجهات القيادة السياسية المصرية، مشيرًا إلى تحقيق الجمعية أهدافها وانطلاقها نحو خطة طموحة مبنية على قواعد راسخة في التحرك بالفاعليات والأنشطة وتقوية التعارف والترابط انطلاقًا من الأراضي الإفريقية وإقامة المعارض والأسابيع التجارية الاقتصادية الثقافية المصرية، والعمل على توفير المعلومات والشراكات بين الكيانات الاقتصادية الإفريقية.

وتفقد وزير الزراعة، على هامش الاحتفالية، معرض السلع الإفريقية.