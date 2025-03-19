وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

كتب- محمد سامي:

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ وذلك استكمالًا لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، وتفقد قطاع إنتاج الذخيرة المتوسطة وخط تجميع الطابات، حيث تضم الشركة أربعة مصانع وهي (إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، إنتاج الذخيرة المتوسطة، تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).

كما تضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي "CNC" والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك ماكينات متعددة المحاور "Multi - Spindle" والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

وعقب الجولة التفقدية، التقى وزير الإنتاج الحربي مع رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة المهندس مصطفى عامر ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة عرضًا تقديميًا تضمن المشروعات الجاري تنفيذها، كما استعرض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

ووجه المهندس محمد صلاح بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، ومدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهام الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات والحفاظ على الحالة الفنية لآلات ومعدات الشركة.

واستمع وزير الإنتاج الحربي لمطالب العاملين وتفقد أحوالهم، مؤكدًا ضرورة التوجه الدائم نحو العمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.

رافق الوزير -خلال الجولة- المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.