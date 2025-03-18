ننشر خطوات التقديم للتطوع في القوات المسلحة

كتب - محمد سامي:

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، آلية التقديم للمتطوعين وقصاصي الأثر.

ويتم التقديم عبر الخطوات التالية:

1. التسجيل الإلكتروني عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة (اضغط هنا https://tagcand.mod.gov.eg)، خلال الفترة من 18 مارس 2025 إلى 9 مايو 2025.

2. طباعة نموذج طلب الالتحاق بعد سداد الرسوم المالية المحددة.

3. سحب الملفات من مناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات خلال الفترة من 5 أبريل إلى 13 مايو 2025.

4. بالنسبة لـ قصاصي الأثر، يتم صرف الملفات من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

5. تقديم الملفات المستوفاة إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الشاب في الفترة من 7 أبريل إلى 15 مايو 2025.

6. بعد القبول المبدئي للملف، يتم تحديد مواعيد الاختبارات لكل متقدم، ويتم إرسال المواعيد عبر رسائل SMS على الرقم المسجل في طلب الالتحاق.

وأكدت القوات المسلحة أن التقديم يتم وفق جدول زمني محدد، وعلى المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان قبولهم بالدفعات الجديدة.

كان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

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