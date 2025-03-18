"حماة الوطن" يدعو لدعم الموقف المصري لإنهاء حرب غزة

كتب - عمرو صالح:

استنكر حزب حماة الوطن استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأكد الحزب، في بيان اليوم، أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل خطرًا بالغًا على استقرار المنطقة بأكملها.

وحذّر الحزب من تصاعد أعمال العنف الإسرائيلي، إضافة إلى التعنت الواضح في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية ويفتقد أدنى مقومات الحياة.

ودعا "حماة الوطن" إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي ودولي موحد لوقف التجاوزات الإسرائيلية، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وإنهاء حالة الصراع.

وشدّد الحزب على أهمية دعم الموقف المصري، الذي يستهدف استمرار تدفق المساعدات، وإعادة إعمار غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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