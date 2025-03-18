إعلان

القوات المسلحة تحذر المتقدمين للتطوع من عمليات النصب والاحتيال

09:42 م الثلاثاء 18 مارس 2025

شعار القوات المسلحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد سامي:
حذرت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة الشباب المتقدمين للتطوع من الوقوع في عمليات النصب التي يدّعي أصحابها قدرتهم على تسهيل إجراءات القبول مقابل مبالغ مالية.

وأكدت أن القبول يعتمد فقط على اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح، ولا توجد أي وساطة أو تدخلات خارجية.

كما شددت القوات المسلحة على ضرورة:
* عدم التعامل مع أي أشخاص غير الجهات الرسمية المعتمدة.

* الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات وعدم تقديم أي مستندات غير صحيحة.

* التقديم فقط من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبئة والمراكز المعتمدة.

* تلقي الإخطارات الرسمية بنتائج الاختبارات عبر رسائل SMS من الرقم الرسمي (tagneed) فقط، وأي رسائل من أسماء أخرى غير صحيحة.

وأكدت القوات المسلحة أن أي محاولات تلاعب في إجراءات التقديم ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعية الشباب إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان القبول.

كان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

اقرأ أيضا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التطوع بالقوات المسلحة النصب القوات المسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب