القوات المسلحة تحذر المتقدمين للتطوع من عمليات النصب والاحتيال

كتب - محمد سامي:

حذرت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة الشباب المتقدمين للتطوع من الوقوع في عمليات النصب التي يدّعي أصحابها قدرتهم على تسهيل إجراءات القبول مقابل مبالغ مالية.

وأكدت أن القبول يعتمد فقط على اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح، ولا توجد أي وساطة أو تدخلات خارجية.

كما شددت القوات المسلحة على ضرورة:

* عدم التعامل مع أي أشخاص غير الجهات الرسمية المعتمدة.

* الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات وعدم تقديم أي مستندات غير صحيحة.

* التقديم فقط من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبئة والمراكز المعتمدة.

* تلقي الإخطارات الرسمية بنتائج الاختبارات عبر رسائل SMS من الرقم الرسمي (tagneed) فقط، وأي رسائل من أسماء أخرى غير صحيحة.

وأكدت القوات المسلحة أن أي محاولات تلاعب في إجراءات التقديم ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعية الشباب إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان القبول.

كان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

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