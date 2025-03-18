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وفد "الرعاية الحرجة" يزور مستشفى البدرشين لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

09:35 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    وفد الرعاية الحرجة يزور مستشفى البدرشين
  • عرض 5 صورة
    وفد الرعاية الحرجة يزور مستشفى البدرشين
  • عرض 5 صورة
    وفد الرعاية الحرجة يزور مستشفى البدرشين
  • عرض 5 صورة
    وفد الرعاية الحرجة يزور مستشفى البدرشين
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كتب - أحمد جمعة:
أجرى وفد من الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بوزارة الصحة، زيارة تفقدية لمستشفى البدرشين بالجيزة؛ بهدف متابعة سير العمل وتقييم الأداء لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

جاءت هذه الزيارة بتوجيهات من الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، وبإشراف وتنسيق من إدارة التقييم والمتابعة برئاسة الدكتور مينا الجزار، وشارك فيها الدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الرعايات، ونور الهدى، مشرف فرق الانتشار السريع، وأحمد عبد الحميد من إدارة التقييم والمتابعة.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد الأقسام المختلفة بالمستشفى، واطلع على سير العمل داخل وحدات الطوارئ والرعاية المركزة والحضّانات، حيث تم تقييم الأداء، والتأكد من توافر التجهيزات الطبية اللازمة، ومعالجة أي تحديات قد تعيق تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

كما تم الاستماع إلى آراء الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى لرصد أي احتياجات ضرورية يمكن تلبيتها لضمان استمرارية تحسين الخدمات الصحية.

وأكد فريق الزيارة أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار الحرص على تعزيز جودة الرعاية الصحية، ومتابعة تنفيذ معايير السلامة الطبية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى، بما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الصحية ككل.

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مستشفى البدرشين الرعاية الحرجة صحة الجيزة
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