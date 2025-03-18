24 على القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء وأمطار بهذه المناطق (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على كافة الأنحاء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

العاصمة الإدارية 25 11

6 أكتوبر 25 11

بنهــــا 24 12

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 12

الزقازيق 25 11

شبين الكوم 23 11

طنطا 23 11

دمياط 22 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 24 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 24 10

كاترين 21 07

الطور 27 16

طابا 25 13

شرم الشيخ 31 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 13

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 25 09

رأس غارب 33 21

الغردقة 30 14

سفاجا 31 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 20

حلايب 29 21

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 27 12

سوهاج 30 13

قنا 34 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 17

الوادي الجديد 32 12

أبوسمبل 37 19

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