القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

كما تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (المرحلة التجنيدية الثالثة – يوليو 2025) من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات، والمقرر استقبالهم اعتبارًا من الأحد 23 مارس 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث استعرض التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

أولًا: الشروط العامة للقبول بالتطوع

الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها (الأزهرية/المهنية/الرياضية) بمجموع لا يقل عن 60%.

بالنسبة لـ قصاصي الأثر، يُقبل الحاصلون على الإعدادية (بحد أدنى درجة النجاح)، بالإضافة إلى راسبي الإعدادية أو الحاصلين على الابتدائية، بشرط أن يكونوا من مواليد ومقيمي محافظتي قنا وأسوان والمناطق الصحراوية المجاورة.

السن:

المتطوعون: من 16 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالقوات المسلحة في 19 يناير 2026.

قصاصو الأثر: لا يقل السن عن 17 عامًا.

يشترط موافقة ولي الأمر لمن هم أقل من 18 عامًا.

الطول لا يقل عن 170 سم.

الجنسية المصرية من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس.

حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج إلا بعد إنهاء فترة التدريب.

اللياقة الطبية والقدرة على اجتياز جميع الاختبارات المحددة.

عدم التخلف عن التجنيد أو سبق رفضه من الخدمة العسكرية.

استيفاء البيانات المطلوبة عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

أسلوب التقديم:

تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة: هنا

وذلك في الفترة من 18 مارس 2025 إلى 9 مايو 2025.

طباعة نموذج طلب الالتحاق بعد سداد الرسوم المالية المحددة، مع الالتزام بالتوقيت المحدد لسحب الملفات من مناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات، اعتبارًا من 5 أبريل 2025 حتى 13 مايو 2025.

صرف ملفات قصاصي الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

تقديم الملفات المستوفاة إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الشاب في الفترة من 7 أبريل إلى 15 مايو 2025.

بعد قبول الملف واستيفاء الشروط، يتم تحديد مواعيد الاختبارات لكل متقدم، وتُرسل المواعيد عبر رسائل SMS على الرقم المسجل في طلب الالتحاق.

المستندات المطلوبة عند التقدم:

1. صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة، بالإضافة إلى أصل بيان نجاح بالدرجات.

2. شهادة الميلاد الإلكترونية موضحًا بها الرقم الثلاثي.

3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة (لم يمضِ عليها أكثر من ثلاثة أشهر) وصورة منها.

4. عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي للشاب (سارية).

5. عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر والوالدة (سارية).

6. عدد (8) صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4 × 6 سم.

7. صورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد.

8. إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس/المعاهد/الكليات).

9. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة لمن حصل على مؤهل أعلى من الإعدادية.

إرشادات هامة لشبان التطوع:

الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة للاختبارات.

التأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة لتجنب أي مساءلة قانونية.

التقديم في منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الشاب وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات، حيث يعتمد القبول على التفوق في الاختبارات وليس أي وسيلة أخرى.

الحذر من عمليات النصب والاحتيال، وعدم الانسياق خلف من يدّعون القدرة على المساعدة في القبول مقابل مبالغ مالية.

سيتم إرسال نتائج الاختبارات عبر رسائل SMS من الاسم الرسمي (tagneed)، وأي رسائل من أسماء أخرى غير صحيحة.

للمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة موقع إدارة التجنيد والتعبئة أو التوجه إلى أقرب منطقة تجنيد وتعبئة.

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