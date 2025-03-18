كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء صرف الدعم الإضافي للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وحددت الوزارة أسعار بعض السلع الأساسية التي سيستفيد منها المواطنون ضمن منظومة الدعم، حيث تم تحديد سعر كيلو الدقيق بـ17 جنيهًا، وكيلو السكر بـ30 جنيهًا، وكيلو الأرز بـ27 جنيهًا، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت (800 مل) 52 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تأتي لضمان توافر السلع التموينية بأسعار مناسبة للفئات المستحقة، وسط جهود متواصلة لتوفير مخزون آمن من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وبدأت وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، في إرسال إشعارات عبر بون صرف الخبز للمواطنين المستفيدين من الدعم الإضافي، مشددة على أهمية قراءة البون بعد استلام الخبز. فإذا وجد المواطن رسالة تفيد بإضافة مبلغ 125 أو 250 جنيهًا، فهذا يعني أنه مستحق للدعم، أما في حالة عدم ظهور أي رسالة، فهذا يعني أنه غير مدرج ضمن المستحقين للدعم الإضافي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صرف الدعم الإضافي يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه يتم من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.

وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية لدعم الأسر المستحقة، وذلك لضمان تنفيذ هذه الزيادة بكفاءة، والتي سيتم صرفها لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025). وأكد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستقرار المعيشي ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.

اقرأ أيضا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال - التخصصات وكيفية التقديم