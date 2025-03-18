القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين المعتمدين إلى مشيخة الأزهر ودار الإفتاء

كتب-محمد سامي:

نظم جهاز الملحقين الحربيين بهيئة الاستخبارات العسكرية زيارة للملحقين العسكريين المعتمدين داخل مصر برفقة زوجاتهم إلى مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على إبراز ترابط النسيج الوطنى وقدرته على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تضمنت الزيارة لقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الذى رحب بالحضور وأكد على أهمية دور الأزهر الشريف فى نشر الوعى الدينى والأخلاقى داخل المجتمع ومواجهة التطرف الدينى.

وأشار إلى أن ما يقرب من (75) ألف طالب من (120) دولة يلتحقون بمراحل التعليم المتنوعة بالأزهر الشريف، فضلاً عن إرسال الأزهر ما يقرب من (1000) عالم إلى (90) دولة لنشر العلوم وتصحيح المفاهيم .

كما أشاد شيخ الأزهر بالنسيج الوطنى والعلاقات الطيبة التى تجمع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ودور بيت العائلة المصرية فى تحقيق التوافق وتصحيح المفاهيم الدينية للحفاظ على وحدة الصف المصرى لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن الفهم الصحيح للشرائع السماوية يسهم فى مجابهة التعصب الدينى والأفكار المتطرفة.

كما أشار فضيلته إلى انفتاح الأزهر الشريف على كبرى المؤسسات الدينية حول العالم مثل الفاتيكان وكنيسة كانتربرى ومجلس الكنائس العالمى ومجلس كنائس الشرق الأوسط، كما قام الأزهر بعدة مبادرات استهدفت الشباب مثل منتدى شباب صناع السلام فى لندن والتى توجت بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية " بين الأزهر الشريف والفاتيكان فى 2019 واعتمدتها الأمم المتحدة وخصصت يوم توقيعها فى الرابع من فبراير يوماً عالمياً للإنسانية ، مؤكداً على أن مرصد الأزهر العالمى للرصد والفتوى يعمل بـ (14) لغة من خلال منهج الأزهر الوسطى لتصحيح المفاهيم ونشر قيم السلام والتقارب والحوار.

وأعرب رئيس رابطة الملحقيين العسكريين المعتمدين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ للتنظيم الجيد لتلك الزيارات، كما أشاد أعضاء الوفد بالزيارة معربين عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لحرصها على تنظيم تلك الزيارات التى تساعدهم فى التعرف على دور المؤسسات الدينية المصرية فى نشر المحبة والتسامح والإخاء.

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