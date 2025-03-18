وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء المحافظة

كتب- محمد نصار:

سلم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، 31 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة بمقر مديرية عمل القاهرة للعمل في 5 شركات هي: سياك لإدارة الأصول والمنشآت، وEec، وبازوكا، وأنفيروماستر، وديناميك للحراسة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الحفل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الاهتمام ، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة، أو من خلال الدمج في سوق العمل، وتقديم كل أنواع التدريب لتأهيلهم للمهن المطلوبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى التعاون المُثمر بين وزارة العمل والمحافظة في كل المجالات ذات الاهتمام المُشترك، قائلًا: الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على تلبية كل احتياجات ذوي القدرات الخاصة، وتوفير مختلف أوجه الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن تسليم عقود جديدة لذوي همم، اليوم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الـ 5%، والتأكيد على التوجيهات لكل المديريات لتنفيذ خطط دمج ذوي الهمم في خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل أيضًا، وتوفير فرص تشغيل لائقة لهم.

جاء ذلك بحضور مُمثلي مديرية عمل القاهرة بقيادة السيد الشرقاوي، مدير المديرية، وإسلام أحمد، وكيل المديرية، ومندوبين عن الشركات.

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