وزيرة البيئة: لا وجود لإنشاءات خرسانية مثل فندق أو سور بمنطقة حنكوراب

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي بمنطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، وعدد من الخبراء البيئيين، والإعلامين، واتحاد الغرف السياحية.

جاء ذلك استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة، أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة: منذ أن توليت مسؤولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوًا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي للتحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.

وأكدت وزيرة البيئة، أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات في منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذي بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضي قدمًا في هذا الطريق، مؤكدة أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أولًا بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلًا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدي وشروع أحد المستثمرين في تنفيذ فندق بعدد 300 غرفة، في حين أن الموجود بالفعل في المنطقة هو نزل بيئي، لكن في حقيقة الأمر الوزارة رافضة لأي أشكال تعدٍ على المحميات الطبيعية لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذي يحدث في المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لا يُخل بطبيعتها وبالشكل الذي يساعد الناس على الاستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.

واستعرضت وزيرة البيئة، عرضًا تقديميًا حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018-2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019، متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر، كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، والتنمية السياحية، وتنشيط السياحة، واتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجي، وتقديم الدعم لعدد 62 فندقًا و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية.

كما تم إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية، لافتة إلى قيام الوزارة بوضع خطة للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلبًا للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين في المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق.

وأضافت أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي، وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD)، مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.

وأشارت الوزيرة، خلال الحوار المجتمعي، إلى خطط التطوير والبنية التحتية والإنشاءات التي أجرتها الوزارة في المحميات الطبيعية، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة، وتطوير مركز الزوار في محمية نبق والذي يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف، وتطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذي يعتبر متحفًا ومركزًا للزوار يحكي قصص عن المحميات الطبيعية، وعمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادي الريان، وتنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعي البيئي، وتطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيدًا لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم، وإنشاء مخيم ونزل بيئي بمنطقة رأس بغدادي، وتطوير الجزر الشمالية في البحر الأحمر كالجفتون، ومجاويش، ونوبيا البيضا.

واستعرضت وزيرة البيئة، خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال (حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هي من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالي لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة.

وشددت على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء في منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في عام 2023، وتم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة.

ولفتت إلى أن هناك عددًا من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلي.

واستعرضت وزيرة البيئة، الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة عدم وجود حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حاليًا دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، ومنطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم في محميات الفيوم.

وأكدت وزيرة البيئة، دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2016 حتى 2024 تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام 2016 تقریبا 10 مشروعات، بينما في عام 2024 بلغ إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا 150 مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.

من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس مكتب الشباب والبيئة، أهمية جلسة الحوار المجتمعي اليوم حول محمية حنكوراب نظرًا لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة في مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر.

وأوضح أن الهدف من الحوار المجتمعي، توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئي للمحمية والاستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد أن المحمية مصانة وليس بها أي تعديات أو ضرر بيئي.

وأشار إلى ريادة مصر في مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص، أول رئيس لمنظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.

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