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استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

01:32 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب - محمد سامي:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عقد مؤتمر بعنوان (مستقبل الدراما في مصر) وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو إبريل ٢٠٢٥.

وقال المسلماني في بيان له، إن عقد المؤتمر يأتي استحابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما، وضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات ، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية. وسوف يسترشد التليفزيون المصري بالرؤية الرئاسية في تقديم المحتوي اللائق فكرياً وقيماً ووطنياً ، بعد عودتنا للإنتاج الدرامي هذا العام، في إطار استراتيجية (عودة ماسبيرو) .

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أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة
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