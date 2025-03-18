وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال - التخصصات وكيفية التقديم

كتب - محمد أبوبكر:

أعلن محمد جبران وزير العمل، فتح باب التقديم على 35 فرصة عمل لكوادر مصرية في المجالات الهندسية والفنية ذي الكفاءة العالية؛ للعمل في شركة الأنظمة للاستشارات المهنية والهندسية بجدة في المملكة العربية السعودية بأجور تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال.

وقال جبران في بيان له، الثلاثاء، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب في الأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للعلاقات الدولية.

ودعا الشباب الذي تتوفر فيه الشروط، إلى تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: labour@labour.gov.eg، بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام.

من جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد إن الوظائف الجديدة تشمل 6 مهندسين تخصص هندسة كهربائية، و6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا، و6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق، و3 مهندسين تخصص هندسة مدنية، و3 مهندسين تخصص هندسة معماري، و3 مهندسين تخصص هندسة صناعية، و2 مهندس تخصص هندسة زراعية و6 فنيين تخصص رفع مساحي وبيئة.

وأضافت أن عقود العمل للمهندسين يكون فيها الحد الأدنى للأجر الشهري من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي، يتحدد بعد عمل المقابلة وطبقًا للخبرة، ولكن عقود الفنيين يكون أجرها الشهري 3 آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

وتابعت أن الشركة ملتزمة بالتأمين الطبي وتوفير بدل سكن، منوهة بأنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم؛ تمهيدًا للسفر.

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